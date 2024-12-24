Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера

На большие экраны выйдет эпическая поэма Гомера «Одиссея». Экранизацией произведения займётся режиссер Кристофер Нолан, который попытается рассказать о путешествии героя греческой мифологии Одиссея после Троянской войны. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

«Следующий фильм Кристофера Нолана — «Одиссея». Это мифический боевик, съёмки которого проходили во всём мире с использованием совершенно новой технологии IMAX», — заявила студия Universal.

Главные роли фильма достались голливудским звёздам, среди которых Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон. По предварительным данным, съёмки стартуют в начале 2025 года. Детали сюжета держаться в секрете.

Планируется, что лента выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.