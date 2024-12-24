Кристофер Нолан экранизирует «Одиссею» Гомера
Hollywood Reporter: Кристофер Нолан снимет фильм по мотивам поэмы «Одиссея»
На большие экраны выйдет эпическая поэма Гомера «Одиссея». Экранизацией произведения займётся режиссер Кристофер Нолан, который попытается рассказать о путешествии героя греческой мифологии Одиссея после Троянской войны. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
«Следующий фильм Кристофера Нолана — «Одиссея». Это мифический боевик, съёмки которого проходили во всём мире с использованием совершенно новой технологии IMAX», — заявила студия Universal.
Главные роли фильма достались голливудским звёздам, среди которых Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Люпита Нионго, Энн Хэтэуэй и Шарлиз Терон. По предварительным данным, съёмки стартуют в начале 2025 года. Детали сюжета держаться в секрете.
Планируется, что лента выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.
Ранее стало известно, что Кристофера Нолана наградили рыцарским титулом. Его супруга Эмма Томас также получила статус дамы. Семья была удостоена таких званий за значительный вклад в киноиндустрию. Награждение провёл король Британии Карл III, с которым Нолану было «по-настоящему чудесно» встретиться.
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