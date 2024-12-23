В Австралии умер пятиметровый аллигатор из фильма «Крокодил Данди»

В Австралии умер пятиметровый хищник из фильмов «Крокодил Данди». По информации Daily Mirror, аллигатору было более 90 лет.

«С большой скорбью мы объявляем о кончине Берта, культового солончайского крокодила и звезды австралийской классики Крокодила Данди», — рассказали представители зоопарка, в котором с 2008 года жил крокодил.

«Крокодил Данди» — это серия австралийских фильмов, в которых главную роль исполняет Пол Хоган. Первая часть, вышла в 1986 году и стала очень популярной, получив признание зрителей и критиков. В картине рассказывается о приключениях Мика «Крокодила» Данди, австралийского охотника на крокодилов, который отправляется в Нью-Йорк.