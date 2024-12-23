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23 декабря, 12:24

Австралиец убил 98 кенгуру

В Австралии мужчине предъявили обвинение в убийстве 98 кенгуру

В Австралии мужчине выдвинули обвинения в убийстве 98 кенгуру, чьи трупы были найдены на севере штата Новый Южный Уэльс в октябре. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

«Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, которое, предположительно, произошло в регионе Хантер. Во вторник, 8 октября 2024 года, были найдены 98 мёртвых кенгуру, а также коробка для боеприпасов и два патрона», — сказано в заявлении.

Дома у обвиняемого было найдено несколько видов оружия. Ему выдвинули обвинения по шести статьям. Суд состоится 13 января 2025 года. Мотивы убийцы кенгуру пока неизвестны.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Pochesneva

Николай Рюмин
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