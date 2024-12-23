Австралиец убил 98 кенгуру

В Австралии мужчине выдвинули обвинения в убийстве 98 кенгуру, чьи трупы были найдены на севере штата Новый Южный Уэльс в октябре. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

«Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, которое, предположительно, произошло в регионе Хантер. Во вторник, 8 октября 2024 года, были найдены 98 мёртвых кенгуру, а также коробка для боеприпасов и два патрона», — сказано в заявлении.