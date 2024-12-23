Австралиец убил 98 кенгуру
В Австралии мужчине предъявили обвинение в убийстве 98 кенгуру
В Австралии мужчине выдвинули обвинения в убийстве 98 кенгуру, чьи трупы были найдены на севере штата Новый Южный Уэльс в октябре. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
«Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, которое, предположительно, произошло в регионе Хантер. Во вторник, 8 октября 2024 года, были найдены 98 мёртвых кенгуру, а также коробка для боеприпасов и два патрона», — сказано в заявлении.
Дома у обвиняемого было найдено несколько видов оружия. Ему выдвинули обвинения по шести статьям. Суд состоится 13 января 2025 года. Мотивы убийцы кенгуру пока неизвестны.
Ранее Life.ru писал, что в России лилипут похитил трёх кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков. Один из малышей во время похищения задохнулся и умер, второго похититель успел продать в Москве.
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