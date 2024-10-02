Задержан похититель кенгуру из зоопарков — им оказался карлик с фоторобота

Задержан похититель кенгуру из российских зоопарков: им оказался карлик, фоторобот которого ранее создали оперативники. Злодей успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один кенгурëнок скончался, сообщает SHOT.

Фоторобот подозреваемого в похищении кенгурят из двух зоопарков. Фото © SHOT

По информации SHOT, грабителя млекопитающих задержали ярославские полицейские во Владимирской области, сейчас он находится на допросе. Мужчина оказался очень маленького роста, и сначала его приняли за ребёнка. Однако преступника смогли вычислить спецслужбы — в районе обоих мест преступления в сети был зафиксирован один и тот же телефонный номер.