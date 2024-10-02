Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 октября, 17:36

Задержан похититель кенгуру из зоопарков — им оказался карлик с фоторобота

SHOT: Полиция задержала похитителя кенгуру из зоопарков, одно животное погибло

Задержан похититель кенгуру из российских зоопарков: им оказался карлик, фоторобот которого ранее создали оперативники. Злодей успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один кенгурëнок скончался, сообщает SHOT.

Фоторобот подозреваемого в похищении кенгурят из двух зоопарков. Фото © SHOT

Фоторобот подозреваемого в похищении кенгурят из двух зоопарков. Фото © SHOT

По информации SHOT, грабителя млекопитающих задержали ярославские полицейские во Владимирской области, сейчас он находится на допросе. Мужчина оказался очень маленького роста, и сначала его приняли за ребёнка. Однако преступника смогли вычислить спецслужбы — в районе обоих мест преступления в сети был зафиксирован один и тот же телефонный номер.

При себе у карлика обнаружили сумку с двумя кенгуру, одно из животных уже было мертво. Второе злоумышленник, по его словам, хотел обменять на редкую обезьяну у своего «коллеги», но в итоге животное отправят домой, в Ярославский зоопарк.

Депутат объяснил, как будут судить похитителя кенгуру после его поимки
Депутат объяснил, как будут судить похитителя кенгуру после его поимки

Напомним, ранее полиция вышла на предполагаемого похитителя кенгурят из зоопарков в Калуге и Ярославле. Правоохранители уже составили фоторобот парня, который находился рядом с животными в дни их пропажи. За неделю в зоопарках пропали три детёныша кенгуру, одного малыша похитили из зоопарка в Ярославле, ещё двух украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров