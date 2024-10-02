Задержан похититель кенгуру из зоопарков — им оказался карлик с фоторобота
SHOT: Полиция задержала похитителя кенгуру из зоопарков, одно животное погибло
Задержан похититель кенгуру из российских зоопарков: им оказался карлик, фоторобот которого ранее создали оперативники. Злодей успел продать одно животное в Москве, второе хотел обменять на макаку, а ещё один кенгурëнок скончался, сообщает SHOT.
Фоторобот подозреваемого в похищении кенгурят из двух зоопарков. Фото © SHOT
По информации SHOT, грабителя млекопитающих задержали ярославские полицейские во Владимирской области, сейчас он находится на допросе. Мужчина оказался очень маленького роста, и сначала его приняли за ребёнка. Однако преступника смогли вычислить спецслужбы — в районе обоих мест преступления в сети был зафиксирован один и тот же телефонный номер.
При себе у карлика обнаружили сумку с двумя кенгуру, одно из животных уже было мертво. Второе злоумышленник, по его словам, хотел обменять на редкую обезьяну у своего «коллеги», но в итоге животное отправят домой, в Ярославский зоопарк.
Напомним, ранее полиция вышла на предполагаемого похитителя кенгурят из зоопарков в Калуге и Ярославле. Правоохранители уже составили фоторобот парня, который находился рядом с животными в дни их пропажи. За неделю в зоопарках пропали три детёныша кенгуру, одного малыша похитили из зоопарка в Ярославле, ещё двух украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.