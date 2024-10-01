Депутат объяснил, как будут судить похитителя кенгуру после его поимки
Депутат Бурматов: Похитителю кенгуру грозит тюремный срок до 5 лет
Кенгурята из парка птиц «Воробьи» в Калуге. Обложка © VK / Парк птиц «Воробьи»
Дело о хищении кенгуру в Ярославле и Калуге дошло до Государственной думы. Депутаты уже направили запросы в МВД для урегулирования данного вопроса. Об этом в разговоре с корреспондентом Life.ru рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.
Похититель кенгуру получит тюремный срок на пять лет. Обложка © Life.ru
Он заявил, что похитителя кенгуру из зоопарков будут судить по статье о хищении чужого имущества. В случае если хотя бы одно животное погибнет, то прибавится статья о жестоком обращении с животными. За такое «кенгуриному» вору может грозить до пяти лет тюрьмы.
По словам Бурматова, сейчас в России существует огромный чёрный рынок экзотических животных. Несколько раз уже были случаи изымания различных львов и тигров, которых потом передавали в реабилитационные центры, а некоторых возвращали в естественную среду обитания.
Это достаточно большой и крупный рынок. Наверное, пальцев не хватит перечислить, сколько мы у таких вот чёрных перекупщиков изымали тигров, львов. Эти жулики зарабатывают крупные средства потому, что на этом чёрном рынке животные стоят дорого, ведь их приобретают в коммерческих целях.
Ранее стало известно, что полиция нашла предполагаемого похитителя малышей из зоопарков в Калуге и Ярославле. Правоохранители уже составили фоторобот парня, который находился рядом с животными в дни их пропажи. Напомним, за неделю в зоопарках пропали три детёныша кенгуру, одного малыша похитили из зоопарка в Ярославле, ещё двух украли из парка птиц «Воробьи» в Калужской области.