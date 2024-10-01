Депутат объяснил, как будут судить похитителя кенгуру после его поимки

Дело о хищении кенгуру в Ярославле и Калуге дошло до Государственной думы. Депутаты уже направили запросы в МВД для урегулирования данного вопроса. Об этом в разговоре с корреспондентом Life.ru рассказал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Похититель кенгуру получит тюремный срок на пять лет. Обложка © Life.ru

Он заявил, что похитителя кенгуру из зоопарков будут судить по статье о хищении чужого имущества. В случае если хотя бы одно животное погибнет, то прибавится статья о жестоком обращении с животными. За такое «кенгуриному» вору может грозить до пяти лет тюрьмы.

По словам Бурматова, сейчас в России существует огромный чёрный рынок экзотических животных. Несколько раз уже были случаи изымания различных львов и тигров, которых потом передавали в реабилитационные центры, а некоторых возвращали в естественную среду обитания.