Уже трёх кенгурят похитили из российских зоопарков за неделю

На территории Жуковского района Калужской области украли двух кенгурят, которые жили в парке птиц «Воробьи». Пропажу животных обнаружили сегодня, 1 октября сотрудники парка. Об этом сообщили в УМВД России по Калужской области.

Стало известно, что неизвестные попали на территорию, прорезали сетку вольера и забрали малышей. Кенгурята только недавно стали покидать сумку мамы и питаться самостоятельно. По словам сотрудников, животные не смогут прожить без должного ухода. На данный момент по делу хищения кенгуру возбудили уголовное дело. Полиция Жуковского района начала проверку. Сотрудники организовали розыск лиц, совершивших преступление.

«По данному факту следственным отделом ОМВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ущерб устанавливается», — сообщили в министерстве.