В Белгородском зоопарке при обстреле ВСУ погибла кенгуру Гранди, и её история разобьёт вам сердечко В Белгородском зоопарке при обстреле ВСУ погибла кенгуру Гранди 19 марта, 14:00 Погибшая при обстреле в Белгороде кенгуру Гранди. Фото © Telegram / Белгородский зоопарк

Во время удара ВСУ по Белгороду в местном зоопарке погибла ручная кенгуру по кличке Гранди — она не успела спрятаться от кассетных осколков, оказавшись снаружи вольера.

"От кассетных осколков пострадали экзотариум и вольер кенгуру. К сожалению, Гранди в это время была на улице... Нет слов, чтобы передать боль. И злость. И бессилие... Мы тебя никогда не забудем, милая. Когда этот кошмар наяву закончится, Гранди, мы посадим в нашем лесу самый вкусный виноград в честь тебя!" — написали сотрудники Белгородского зоопарка в соцсетях.

Последствия обстрела Белгородского зоопарка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Белгородский зоопарк

Последствия обстрела Белгородского зоопарка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Белгородский зоопарк

Последствия обстрела Белгородского зоопарка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Белгородский зоопарк

К счастью, никто из сотрудников не пострадал, ведь, несмотря на страшную опасность, все ежедневно выходят на работу.

В зоопарке рассказали, что Гранди переехала в Белгород из Санкт-Петербурга осенью 2019 года и сразу же очаровала всех дружелюбием, кротостью и абсолютным бесстрашием. Она с интересом подходила знакомиться, давала себя погладить и очень любила, когда её кормят из рук. Интересно, но при всём изобилии фруктов ей почему-то особенно нравились виноградные веточки.

Погибшая при обстреле в Белгороде кенгуру Гранди. Фото © Telegram / Белгородский зоопарк

В 2022-м Гранди впервые принесла потомство, и сейчас сотрудники зоопарка всей душой надеются, что в сумке убитой питомицы не окажется маленького кенгурёнка.

"Кстати, сейчас — как раз время, когда у кенгуру из пушистых сумок появляются малыши. И мы очень надеялись, ждали прибавления. А вместо этого мы навсегда потеряли нашу трогательную девочку. Вскрытие ещё не проводили, все разбираются с последствиями обстрела. Но теперь мы мечтаем, чтобы в её сумке никого не оказалось", — добавили в зоопарке.

Авторы Александра Вишнякова