Атаки ВСУ за неделю унесли жизни 11 человек в Белгородской области, ещё 82 ранены Белгородский Минздрав: 11 человек погибли и 82 ранены при ударах ВСУ за неделю 18 марта, 07:18 ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области под украинскими обстрелами за неделю погибли 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения. Такие данные привёл министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

"Всего за неделю с 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли", — отметил он в ходе оперативного совещания.

Среди пострадавших в больнице проходят лечение два ребёнка, а в тяжёлом состоянии находятся девять пациентов. По словам Иконникова, рассматривается возможность отправки последних в федеральный центр в случае отсутствия положительной динамики.

Авторы Татьяна Миссуми