Атаки ВСУ за неделю унесли жизни 11 человек в Белгородской области, ещё 82 ранены
Белгородский Минздрав: 11 человек погибли и 82 ранены при ударах ВСУ за неделю
ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгородской области под украинскими обстрелами за неделю погибли 11 мирных граждан, 82 человека получили ранения. Такие данные привёл министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
"Всего за неделю с 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли", — отметил он в ходе оперативного совещания.
Среди пострадавших в больнице проходят лечение два ребёнка, а в тяжёлом состоянии находятся девять пациентов. По словам Иконникова, рассматривается возможность отправки последних в федеральный центр в случае отсутствия положительной динамики.
Напомним, 17 марта Белгород и область подверглись особо жестокому обстрелу со стороны ВСУ. Погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент атаки, а её отца ранило. Другой обстрел унёс жизнь ещё одного человека, 11 получили ранения. Во время вечерней атаки восемь человек были ранены в посёлке Октябрьский Белгородского района. Сегодня утром ВСУ вновь нанесли удар по Белгороду, пострадал один мирный житель.