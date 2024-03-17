16-летняя девушка погибла при попадании снаряда ВСУ в дом в Белгороде, её отец ранен В Белгороде погибла девушка в результате обстрела со стороны ВСУ, её отец ранен 17 марта, 07:24 ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгороде погибла 16-летняя девушка, находившаяся в частном доме в момент украинского обстрела, её отец с ранениями доставлен в больницу. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"К большому горю, у нас погиб подросток — девушка 16 лет. От прилёта снаряда загорелся частный жилой дом, в котором она находилась", — уточнил он.

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ обстреляли Белгород и Белгородский район. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

У отца девушки закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом, он находится в шоковом состоянии. Как уточняется, два частных дома загорелись от попадания снаряда, сейчас пожар потушен. Также выбиты окна в нескольких многоэтажках, пострадали восемь автомобилей и одна хозпостройка, добавил губернатор.

Кроме того, разрушения выявлены в посёлках Разумное и Дубовое. От осколков украинских снарядов пострадали крыши двух домов, а на территории третьего домовладения посечена теплица.

Авторы Татьяна Миссуми