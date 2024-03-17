Регион

Уведомления отключены

17 марта, 04:20

Средства ПВО минувшей ночью сбили 35 дронов ВСУ над российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили 35 украинских дронов над восемью российскими регионами

Киевский режим предпринял очередную попытку атаки российских регионов с использованием беспилотников самолётного типа. По данным Министерства обороны, минувшей ночью было сбито 35 украинских БПЛА.

"Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (четыре БПЛА), Белгородской (три БПЛА), Калужской (два БПЛА), Орловской (один БПЛА), Ростовской (один БПЛА), Ярославской (четыре БПЛА), Краснодарской (17 БПЛА), Курской (три БПЛА) областей", — уточнили в оборонном ведомстве.

Четыре дрона ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородский посёлок Октябрьский
Четыре дрона ВСУ сбросили взрывные устройства на белгородский посёлок Октябрьский

Life.ru сообщал, что минувшей ночью в Калужской области силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, а в Брянской — баллистическую ракету С-200. Позднее стало известно об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, в результате которой от сердечного приступа скончался один человек. Также сообщалось о сбитых дронах в Раменском и Ступинском городских округах Подмосковья, двух — в Домодедове и об одном — в Ростовской области. В Белгородской области четыре БПЛА сбросили взрывные устройства на посёлок Октябрьский. Ближе к утру ещё один дрон сбили на окраине Калуги и четыре — в Ярославской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Московская область
  • Белгородская область
  • Калужская область
  • Орловская область
  • Ростовская область
  • Ярославская область
  • Краснодарский край
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров