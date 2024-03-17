Средства ПВО минувшей ночью сбили 35 дронов ВСУ над российскими регионами

"Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (четыре БПЛА), Белгородской (три БПЛА), Калужской (два БПЛА), Орловской (один БПЛА), Ростовской (один БПЛА), Ярославской (четыре БПЛА), Краснодарской (17 БПЛА), Курской (три БПЛА) областей", — уточнили в оборонном ведомстве.