Средства ПВО минувшей ночью сбили 35 дронов ВСУ над российскими регионами
Минобороны: Силы ПВО сбили 35 украинских дронов над восемью российскими регионами
Киевский режим предпринял очередную попытку атаки российских регионов с использованием беспилотников самолётного типа. По данным Министерства обороны, минувшей ночью было сбито 35 украинских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО 35 БПЛА перехвачено и уничтожено над территориями Московской (четыре БПЛА), Белгородской (три БПЛА), Калужской (два БПЛА), Орловской (один БПЛА), Ростовской (один БПЛА), Ярославской (четыре БПЛА), Краснодарской (17 БПЛА), Курской (три БПЛА) областей", — уточнили в оборонном ведомстве.
Life.ru сообщал, что минувшей ночью в Калужской области силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника, а в Брянской — баллистическую ракету С-200. Позднее стало известно об атаке дронов на Славянский НПЗ в Краснодарском крае, в результате которой от сердечного приступа скончался один человек. Также сообщалось о сбитых дронах в Раменском и Ступинском городских округах Подмосковья, двух — в Домодедове и об одном — в Ростовской области. В Белгородской области четыре БПЛА сбросили взрывные устройства на посёлок Октябрьский. Ближе к утру ещё один дрон сбили на окраине Калуги и четыре — в Ярославской области.
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