Один человек погиб при атаке украинского БПЛА на Cлавянский НПЗ

Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Славянский НПЗ в Краснодарском крае. Как сообщили в Оперштабе Кубани, предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.

"По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населённому пункту также нет", — сказано в сообщении.

Также известно, что пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован.