Один человек погиб при атаке украинского БПЛА на Cлавянский НПЗ
Оперштаб Кубани: Один человек погиб при атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае
Один человек погиб в результате атаки беспилотников на Славянский НПЗ в Краснодарском крае. Как сообщили в Оперштабе Кубани, предварительной причиной смерти стал сердечный приступ.
"По предварительной информации, в момент атаки БПЛА один человек погиб, предварительная причина смерти — сердечный приступ. Пострадавших в результате непосредственно пожара нет, угрозы населённому пункту также нет", — сказано в сообщении.
Также известно, что пожар на территории Славянского НПЗ в настоящий момент полностью ликвидирован.
Напомним, что в Краснодарском крае произошёл пожар на Славянском НПЗ после попытки атаки беспилотников. Средства ПВО сбили все объекты, однако обломки одного из них рухнули на территорию завода, после чего возник пожар.
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