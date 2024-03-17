На Кубани произошёл пожар на Славянском НПЗ после атаки беспилотников

Российские военнослужащие пресекли ещё одну попытку киевского режима устроить террористический акт на территории РФ. Как передаёт оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале, очередное происшествие с применением беспилотников случилось в ночь на 17 марта в Славянском районе.

В сообщении говорится, что около трёх часов ночи по местному времени несколько украинских беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Славянский НПЗ. Стоит отметить, что силы противовоздушной обороны сбили их все, однако после падения одного из БПЛА возник пожар.

В то же время информацию о случившемся пожаре подтвердили в администрации города Славянска-на-Кубани. Там сообщили, что возгорание произошло на территории местного завода. В результате пострадал сотрудник предприятия. На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательных служб.