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16 марта, 21:41

В небе над Калужской областью уничтожено три украинских беспилотника

Губернатор Шапша: Три украинских БПЛА уничтожены в Калужской области

В Кировском районе Калужской области уничтожено три украинских беспилотника. Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, в результате происшествия обошлось без пострадавших и разрушений.

"Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области. Три БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет", — сообщил чиновник в телеграм-канале.

Ещё один украинский БПЛА самолётного типа сбит в небе над Белгородской областью
Ещё один украинский БПЛА самолётного типа сбит в небе над Белгородской областью

Днём ранее над Калужской областью были уничтожены четыре беспилотника. Вражеские объекты были подавлены в Дзержинском районе. Два из них упали на территорию предприятия. Один из них взорвался, но обошлось без серьёзных повреждений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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