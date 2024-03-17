В небе над Калужской областью уничтожено три украинских беспилотника

В Кировском районе Калужской области уничтожено три украинских беспилотника. Как рассказал губернатор региона Владислав Шапша, в результате происшествия обошлось без пострадавших и разрушений.

"Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области. Три БПЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет", — сообщил чиновник в телеграм-канале.

Днём ранее над Калужской областью были уничтожены четыре беспилотника. Вражеские объекты были подавлены в Дзержинском районе. Два из них упали на территорию предприятия. Один из них взорвался, но обошлось без серьёзных повреждений.