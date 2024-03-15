Два из четырёх сбитых в Калужской области дронов упали на территорию предприятия

Два из четырёх беспилотников, которые утром 15 марта сбили в Калужской области, упали на территорию предприятия. Один из них взорвался, но обошлось без серьёзных повреждений. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

"Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьёзных повреждений. Предприятие продолжает свою работу", — написал Шапша в телеграм-канале.