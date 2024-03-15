Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Калужской областью
Губернатор Шапша: Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Калужской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника в Калужской области. Вражеские объекты были подавлены в Дзержинском районе, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", — написал Шапша.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении более 30 украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Попытка террористической атаки была сорвана в ночь на 13 марта.
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