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15 марта, 04:10

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Калужской областью

Губернатор Шапша: Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника над Калужской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника в Калужской области. Вражеские объекты были подавлены в Дзержинском районе, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", — написал Шапша.

На Рязанском нефтезаводе начался пожар из-за атаки БПЛА, есть пострадавшие
На Рязанском нефтезаводе начался пожар из-за атаки БПЛА, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении более 30 украинских беспилотников над территорией Воронежской области. Попытка террористической атаки была сорвана в ночь на 13 марта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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