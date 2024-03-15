Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Калужской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника в Калужской области. Вражеские объекты были подавлены в Дзержинском районе, рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью в Дзержинском районе силами ПВО подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа", — написал Шапша.