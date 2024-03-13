Войска ПВО отразили ночной налёт 30 украинских дронов на Воронежскую область

Более 30 украинских беспилотников сбито над территорией Воронежской области за минувшую ночь. Незначительные повреждения получили объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, опасность атаки БПЛА пока сохраняется. За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружено и уничтожено более 30 беспилотников. Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья", — обратился глава региона к землякам у себя в телеграм-канале.