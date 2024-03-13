Войска ПВО отразили ночной налёт 30 украинских дронов на Воронежскую область
ПВО за ночь обнаружила и уничтожила более 30 дронов над Воронежской областью
Воронеж. Обложка © Сайт Администрации Воронежа
Более 30 украинских беспилотников сбито над территорией Воронежской области за минувшую ночь. Незначительные повреждения получили объекты инфраструктуры и жилые дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Уважаемые жители Воронежской области, опасность атаки БПЛА пока сохраняется. За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружено и уничтожено более 30 беспилотников. Согласно оперативным данным с мест падения остатков сбитых объектов, в ряде муниципалитетов есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья", — обратился глава региона к землякам у себя в телеграм-канале.
Он уточнил, что в Бутурлиновском районе в результате падения обломков сбитых дронов повреждены частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина. Никто при ночном налёте БПЛА не пострадал. Все службы уже на местах. Губернатор обещал владельцам повреждённых объектов помощь с восстановлением в самые короткие сроки.
А 12 марта беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. В результате вспыхнул пожар на установке по переработке нефти, к настоящему моменту он локализован. Также после падения украинского беспилотника на нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами.