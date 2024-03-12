Беспилотник атаковал промзону в Нижегородской области
Губернатор Никитин сообщил об атаке на Кстовскую промзону в Нижегородской области
Атака на Кстовскую промзону в Нижегородской области. Обложка © t.me / SHOT
Беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
"Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти", — написал глава региона в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб. Перед этим компания "Лукойл" сообщила о временной приостановке работы технологической установки ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Минувшей ночью беспилотники также пришлось сбивать в Белгородской, Курской, Тульской, Воронежской и Московской областях. Предварительно, на месте падения обломков БПЛА нет пострадавших.