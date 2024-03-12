Регион

Уведомления отключены

12 марта, 04:03

Беспилотник атаковал промзону в Нижегородской области

Губернатор Никитин сообщил об атаке на Кстовскую промзону в Нижегородской области

Атака на Кстовскую промзону в Нижегородской области. Обложка © t.me / SHOT

Атака на Кстовскую промзону в Нижегородской области. Обложка © t.me / SHOT

Беспилотники атаковали Кстовскую промзону в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Сейчас на месте работают спецслужбы, задействованы все необходимые силы и средства для локализации возгорания на одной из установок по переработке нефти", — написал глава региона в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб. Перед этим компания "Лукойл" сообщила о временной приостановке работы технологической установки ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".

Губернатор Клычков сообщил о пожаре на нефтебазе в Орле после атаки дрона
Губернатор Клычков сообщил о пожаре на нефтебазе в Орле после атаки дрона

Минувшей ночью беспилотники также пришлось сбивать в Белгородской, Курской, Тульской, Воронежской и Московской областях. Предварительно, на месте падения обломков БПЛА нет пострадавших.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Нижегородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров