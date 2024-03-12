Семь сёл Белгородской области остались без света после атаки дронов ВСУ

Четыре взрывных устройства сбросили украинские дроны на Белгородскую область, без света остались семь сёл. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадали населённые пункты Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка, Соловьёвка. Пострадавших нет.

"Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ", — написал Гладков в телеграм-канале.