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11 марта, 22:37

Ракетную опасность объявили в Курской области

Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Глава региона призвал укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. А если сирена застала вас на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Спасённый из-под обстрела ВСУ житель Курской области умер от полученных ран
Спасённый из-под обстрела ВСУ житель Курской области умер от полученных ран

Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ при атаке на нефтебазу в Курске повредил ёмкость объёмом 3000 тонн. Никто из местных жителей не пострадал.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артур Лапсаков
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