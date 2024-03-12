Ракетную опасность объявили в Курской области
Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
Глава региона призвал укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. А если сирена застала вас на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ при атаке на нефтебазу в Курске повредил ёмкость объёмом 3000 тонн. Никто из местных жителей не пострадал.
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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine