Ракетную опасность объявили в Курской области

Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Глава региона призвал укрыться в помещениях без окон, со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. А если сирена застала вас на улице — зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.