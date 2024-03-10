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10 марта, 08:01

Дрон ВСУ при атаке на нефтебазу в Курске повредил ёмкость объёмом 3000 тонн

Никто из местных жителей не пострадал в результате атаки дрона ВСУ на нефтебазу в Курске. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, украинский беспилотник повредил ёмкость объёмом 3000 тонн. В момент падения дрона она была пустая.

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Напомним, сегодня, 10 марта, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Позднее стало известно, что беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в регионе работали силы ПВО. За день до этого ВСУ также пытались нанести удар — обломки БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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