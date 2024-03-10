Дрон ВСУ при атаке на нефтебазу в Курске повредил ёмкость объёмом 3000 тонн
Никто из местных жителей не пострадал в результате атаки дрона ВСУ на нефтебазу в Курске. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, украинский беспилотник повредил ёмкость объёмом 3000 тонн. В момент падения дрона она была пустая.
Напомним, сегодня, 10 марта, в Курской области была объявлена ракетная опасность. Позднее стало известно, что беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курской области. По словам губернатора Романа Старовойта, в регионе работали силы ПВО. За день до этого ВСУ также пытались нанести удар — обломки БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске.
Shutterstock / FOTODOM