Обломки украинского БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске

Обломки украинского беспилотника упали на крышу поликлиники в Курске. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, по предварительным данным, никто не пострадал, однако из-за угрозы взрыва персонал и пациенты были эвакуированы.

"В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет. Однако, из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место", — подчеркнул Старовойт.