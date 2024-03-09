Обломки украинского БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске
Губернатор Старовойт: Обломки украинского БПЛА упали на крышу поликлиники в Курске
Обломки украинского беспилотника упали на крышу поликлиники в Курске. Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, по предварительным данным, никто не пострадал, однако из-за угрозы взрыва персонал и пациенты были эвакуированы.
"В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв метра кровли. Пострадавших нет. Однако, из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место", — подчеркнул Старовойт.
Life.ru сообщал, что сегодня ранее в Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Находящихся дома жителей попросили укрыться в помещениях без окон. Позднее стало известно об уничтожении украинского беспилотника в регионе.
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