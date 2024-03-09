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9 марта, 00:19

Украинский беспилотник сбит в небе над Курском

Губернатор Старовойт: Над Курском силы ПВО сбили украинский БПЛА

Российская ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Курском. Есть ли какие-то последствия на земле, пока уточняется, пишет губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале. Он также призвал местных жителей придерживаться правил безопасности.

"Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", — написал Старовойт.

Российская ПВО уничтожила четыре украинских дрона в двух регионах
Российская ПВО уничтожила четыре украинских дрона в двух регионах

Напомним, что ранее в Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Находящихся дома жителей попросили укрыться в помещениях без окон.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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