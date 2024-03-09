Украинский беспилотник сбит в небе над Курском
Губернатор Старовойт: Над Курском силы ПВО сбили украинский БПЛА
Российская ПВО сбила украинский БПЛА в небе над Курском. Есть ли какие-то последствия на земле, пока уточняется, пишет губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале. Он также призвал местных жителей придерживаться правил безопасности.
"Напоминаю правила безопасности: не приближайтесь к обломкам БПЛА и не трогайте их, они могут взорваться! Сообщить о находке нужно по телефону 112", — написал Старовойт.
Напомним, что ранее в Курской области была объявлена угроза ракетной опасности. Находящихся дома жителей попросили укрыться в помещениях без окон.
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