Российская ПВО уничтожила четыре украинских дрона в двух регионах

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника в двух приграничных регионах: три в Белгородской области и один в Курской. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 8 марта.

"Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в пресс-службе ведомства.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе беспилотники были сбиты у сёл Беломестное и Болдыревка. Глава региона подчеркнул, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.