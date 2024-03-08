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8 марта, 09:58

Российская ПВО уничтожила четыре украинских дрона в двух регионах

Минобороны РФ: ПВО уничтожила три БПЛА ВСУ под Белгородом и один под Курском

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника в двух приграничных регионах: три в Белгородской области и один в Курской. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 8 марта.

"Около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в пресс-службе ведомства.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Белгородском районе беспилотники были сбиты у сёл Беломестное и Болдыревка. Глава региона подчеркнул, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Над Волгоградской областью уничтожено ещё четыре украинских БПЛА
Над Волгоградской областью уничтожено ещё четыре украинских БПЛА

Ранее сегодня в этих же двух регионах России объявляли угрозу ракетной опасности. Жителей попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

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Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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