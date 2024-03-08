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8 марта, 08:33

В двух регионах России объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности, сообщили в пресс-службе мэрии города. Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам.

Также о ракетной опасности предупредили жителей Железногорска Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт призвал горожан укрыться в помещениях без окон вроде коридора, ванной или кладовой, а тех, кто находится на улице, — в ближайшем здании или укрытии.

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Напомним, 7 марта ВСУ обстреляли приграничный посёлок Тёткино в Курской области. Повреждены линии электропередачи. Пострадавших нет.

Обложка ©

Unsplash / Petr Magera

Матвей Константинов
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