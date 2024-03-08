В двух регионах России объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена угроза ракетной опасности, сообщили в пресс-службе мэрии города. Жителей просят оставаться дома и не подходить к окнам.

Также о ракетной опасности предупредили жителей Железногорска Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт призвал горожан укрыться в помещениях без окон вроде коридора, ванной или кладовой, а тех, кто находится на улице, — в ближайшем здании или укрытии.