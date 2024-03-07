В Курской области в результате обстрела ВСУ повреждены ЛЭП и 11 домовладений

Украинские военные второй раз за сутки атаковали посёлок Тёткино в Курской области, в результате чего оказались повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Посёлок Тёткино Глушковского района вновь был обстрелян со стороны Украины. Снова повреждены линии электропередачи. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, губернатор уточнил, что в результате удара ВСУ было повреждено 11 домовладений. Один дом даже существенно пострадал после прямого попадания снаряда. Старовойт пообещал, что местные власти окажут всем собственникам помощь в восстановлении жилища.