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7 марта, 02:55

Ракетная опасность объявлена в Курской области и Старооскольском ГО Белгородской

В Курской области вновь объявлена ракетная опасность. Глава региона Роман Старовойт призвал жителей укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или зайти в ближайшее здание.

О ракетной опасности предупредила земляков и мэрия Белгорода. Тревога объявлена в Старооскольском городском округе.

"Внимание! Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области в ночь на 7 марта уже объявлялась ракетная опасность. Режим отменили лишь спустя три с половиной часа.

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ТАСС / Александр Полегенько

Лариса Сафронова
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