Ракетная опасность объявлена в Курской области и Старооскольском ГО Белгородской

В Курской области вновь объявлена ракетная опасность. Глава региона Роман Старовойт призвал жителей укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, а тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или зайти в ближайшее здание.

О ракетной опасности предупредила земляков и мэрия Белгорода. Тревога объявлена в Старооскольском городском округе.

"Внимание! Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.