Над Тульской областью отработала ПВО, сбито два беспилотника
Дежурные средства ПВО засекли и уничтожили два вражеских беспилотника в небе над Тульской областью. Такими данными поделилось региональное Министерство по безопасности.
В сообщении говорится, что обломки дронов не привели к разрушениям инфраструктуры. По предварительным данным, отсутствуют и пострадавшие.
"Организовано реагирование экстренных служб", — гласит сообщение пресс-службы.
Ракетная опасность в ночь на 7 марта была объявлена и в Курской области. Жителей региона призвали укрыться в помещениях и не выходить на улицы. Режим отменили лишь спустя 3,5 часа.
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