Над Тульской областью отработала ПВО, сбито два беспилотника

Дежурные средства ПВО засекли и уничтожили два вражеских беспилотника в небе над Тульской областью. Такими данными поделилось региональное Министерство по безопасности.

В сообщении говорится, что обломки дронов не привели к разрушениям инфраструктуры. По предварительным данным, отсутствуют и пострадавшие.

"Организовано реагирование экстренных служб", — гласит сообщение пресс-службы.