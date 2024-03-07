Губернатор Старовойт: В Курской области объявлена ракетная опасность
В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, призвав жителей принять меры предосторожности.
"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", — рекомендовал глава региона.
А ранее украинский БПЛА атаковал склад ГСМ в Железногорском районе Курской области. В результате загорелся резервуар с топливом. По информации губернатора Романа Старовойта, пострадавших нет.
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