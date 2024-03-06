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6 марта, 10:10

Ещё два украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над приграничными регионами

МО РФ: Два БПЛА самолётного типа сбиты над Белгородской и Курской областями

Дежурные средства ПВО поразили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в среду, 6 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.

"Около 12:10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении военного ведомства.

Третий за утро беспилотник ВСУ сбит над Воронежской областью
Третий за утро беспилотник ВСУ сбит над Воронежской областью

Как уже сообщал Life.ru, сегодня утром после атаки украинского беспилотника в Железногорском районе под Курском загорелся склад ГСМ. Область стала уже третьим регионом, где противовоздушная оборона отражает атаку украинских дронов. Ранее попытку нанести удар противник предпринял в Белгородской области. Кроме того, сегодня утром перехвачено уже три БПЛА и в Воронеже.

Обложка ©

lev radin / Shutterstock.com

Марина Калегина
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