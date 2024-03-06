Ещё два украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над приграничными регионами
МО РФ: Два БПЛА самолётного типа сбиты над Белгородской и Курской областями
Дежурные средства ПВО поразили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в среду, 6 марта, в пресс-службе Минобороны РФ.
"Около 12:10 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении военного ведомства.
Как уже сообщал Life.ru, сегодня утром после атаки украинского беспилотника в Железногорском районе под Курском загорелся склад ГСМ. Область стала уже третьим регионом, где противовоздушная оборона отражает атаку украинских дронов. Ранее попытку нанести удар противник предпринял в Белгородской области. Кроме того, сегодня утром перехвачено уже три БПЛА и в Воронеже.
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