Третий за утро беспилотник ВСУ сбит над Воронежской областью

Третий за утро украинский беспилотник сбит над Воронежской областью, противовоздушная оборона (ПВО) продолжает вычислять воздушные цели. Об этом сообщил землякам губернатор региона Александр Гусев.

"Над Воронежской областью силами ПВО обнаружен и ликвидирован ещё один БПЛА самолётного типа. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. Опасность атаки БПЛА сохраняется", — написал глава региона в телеграм-канале.

Гусев напомнил также о порядке действий во время атаки дронов. Он призвал жителей области следить за оповещениями от регионального правительства и МЧС России. После предупреждений важно держаться дальше от окон, а если авиационная опасность застала на улице, следует укрыться в зданиях, парковках или подземных переходах.