В Воронежской области силы ПВО сбили украинский дрон

Около семи утра 6 марта российские военнослужащие сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По информации губернатора области Александра Гусева, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Глава региона пообещал держать ситуацию на контроле.