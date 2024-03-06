Регион

Уведомления отключены

6 марта, 05:09

В Воронежской области силы ПВО сбили украинский дрон

Около семи утра 6 марта российские военнослужащие сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

По информации губернатора области Александра Гусева, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Глава региона пообещал держать ситуацию на контроле.

Тела женщины и трёх мужчин нашли в сгоревшем доме под Воронежем
Тела женщины и трёх мужчин нашли в сгоревшем доме под Воронежем

А вчера в Воронеже объявлялась авиационная опасность из-за приближающихся украинских дронов. Губернатор Александр Гусев предупреждал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Обложка ©

Unsplash / Fabrizio Conti

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров