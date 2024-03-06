В Воронежской области силы ПВО сбили украинский дрон
Около семи утра 6 марта российские военнослужащие сбили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По информации губернатора области Александра Гусева, предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Глава региона пообещал держать ситуацию на контроле.
А вчера в Воронеже объявлялась авиационная опасность из-за приближающихся украинских дронов. Губернатор Александр Гусев предупреждал, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.
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