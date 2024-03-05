Авиационная опасность из-за украинских дронов объявлена в Воронеже
Воронеж. Обложка © сайт Администрации Воронежа
Авиационная опасность объявлена в Воронеже из-за украинских беспилотников, которые приближаются к городу. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.
"Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал он в телеграм-канале.
А ранее утром 5 марта стало известно, что украинские военные атаковали с помощью беспилотника Губкинскую нефтебазу в селе Долгое. Взрыв повредил один из резервуаров, но к настоящему моменту возгорание ликвидировано.