Авиационная опасность из-за украинских дронов объявлена в Воронеже

Авиационная опасность объявлена в Воронеже из-за украинских беспилотников, которые приближаются к городу. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

"Со стороны Украины к городу приближаются БПЛА. Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", — написал он в телеграм-канале.