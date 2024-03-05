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ВСУ ударили по нефтебазе под Белгородом

Украинский беспилотник нанёс удар по нефтебазе в селе Долгое под Белгородом

5 марта, 07:31
Беспилотник ВСУ ударил по нефтебазе под Белгородом. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Беспилотник ВСУ ударил по нефтебазе под Белгородом. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк

Украинские военные атаковали с помощью беспилотника Губкинскую нефтебазу в селе Долгое в Белгородской области, после чего на предприятии начался пожар. Об этом сообщает SHOT.

На месте ЧП продолжают работать экстренные службы. Известно, что украинский дрон самолётного типа уже пытался нанести удар по базе 15 февраля. Тогда возгорания и разрушений зафиксировано не было.

БПЛА с 20 кг взрывчатки нашли у Петербургского нефтяного терминала
БПЛА с 20 кг взрывчатки нашли у Петербургского нефтяного терминала

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Губкинском городском округе произошёл взрыв на инфраструктурном объекте, его охватил пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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