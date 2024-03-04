БПЛА с 20 кг взрывчатки нашли у Петербургского нефтяного терминала
Петербургский нефтяной терминал. Обложка © Сайт Петербургского нефтяного терминала
Беспилотник с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатки обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 3 марта около 10 утра сотрудник предприятия при обходе территории увидел дрон с оторванным крылом и вызвал экстренные службы. Специалисты выяснили, что это БПЛА самолётного типа с двухцилиндровым двигателем производства итальянской фирмы Gilardoni. Примерный размах крыльев такого беспилотника — семь метров. Дрон нёс на себе 20 кг взрывчатого вещества.
Беспилотник обезвредили на месте, все уцелевшие детали отправили на экспертизу.
Ранее ВСУ пытались атаковать Петербургский нефтяной терминал 18 января. Тогда украинский дрон сбили над Ленинградской областью, он нёс на себе три килограмма взрывчатки. Инфраструктура объекта повреждений не получила, о пострадавших также не сообщалось.