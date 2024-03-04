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4 марта, 07:02

БПЛА с 20 кг взрывчатки нашли у Петербургского нефтяного терминала

Петербургский нефтяной терминал. Обложка © Сайт Петербургского нефтяного терминала

Петербургский нефтяной терминал. Обложка © Сайт Петербургского нефтяного терминала

Беспилотник с двигателем итальянского производства и 20 кг взрывчатки обнаружили на территории Петербургского нефтяного терминала, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 3 марта около 10 утра сотрудник предприятия при обходе территории увидел дрон с оторванным крылом и вызвал экстренные службы. Специалисты выяснили, что это БПЛА самолётного типа с двухцилиндровым двигателем производства итальянской фирмы Gilardoni. Примерный размах крыльев такого беспилотника — семь метров. Дрон нёс на себе 20 кг взрывчатого вещества.

Беспилотник обезвредили на месте, все уцелевшие детали отправили на экспертизу.

Число пострадавших после падения дрона на жилой дом в Петербурге выросло до 8
Число пострадавших после падения дрона на жилой дом в Петербурге выросло до 8

Ранее ВСУ пытались атаковать Петербургский нефтяной терминал 18 января. Тогда украинский дрон сбили над Ленинградской областью, он нёс на себе три килограмма взрывчатки. Инфраструктура объекта повреждений не получила, о пострадавших также не сообщалось.

Александра Вишнякова
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