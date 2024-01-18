Сбитый в Ленобласти дрон пытался атаковать нефтяной терминал в Петербурге
Украинский дрон, который ранее сегодня сбили над Ленинградской областью, пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Как пишет SHOT, БПЛА нёс на себе 3 килограмма взрывчатки.
Обломки дрона самолётного типа с 6-метровым размахом крыла и поршневым двигателем нашли на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". Инфраструктура объекта повреждений не получила, о пострадавших также не сообщалось. Кроме того, не исключается, что часть обломков может находиться в Финском заливе.
Напомним, сегодня ночью Минобороны РФ сообщило о перехвате украинского беспилотника в Ленинградской области. Дрон был обнаружен около 1:30. Примерно в это же время ещё один беспилотник был сбит в Московской области.
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