Сбитый в Ленобласти дрон пытался атаковать нефтяной терминал в Петербурге

Украинский дрон, который ранее сегодня сбили над Ленинградской областью, пытался атаковать нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Как пишет SHOT, БПЛА нёс на себе 3 килограмма взрывчатки.

Обломки дрона самолётного типа с 6-метровым размахом крыла и поршневым двигателем нашли на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал". Инфраструктура объекта повреждений не получила, о пострадавших также не сообщалось. Кроме того, не исключается, что часть обломков может находиться в Финском заливе.