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17 января, 23:51

Украинские дроны сбиты и перехвачены над Московской и Ленинградской областями

Киевский режим в ночь на четверг предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением дронов самолётного типа. Все беспилотники ликвидированы, рассказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, летательные аппараты были зафиксированы в небе над Московской и Ленинградской областями около 01:30. Всего ВСУ задействовали два БПЛА.

"Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", — сказано в сообщении.

Опубликованы кадры взрыва беспилотника в Подольске
Опубликованы кадры взрыва беспилотника в Подольске

По словам мэра столицы Сергея Собянина, один из сбитых над Подольском дронов летел на Москву. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил градоначальник.

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Getty Images / Aziz Karimov

Илья Пушкарев
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