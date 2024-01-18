Украинские дроны сбиты и перехвачены над Московской и Ленинградской областями
Киевский режим в ночь на четверг предпринял попытку атаковать объекты на территории России с применением дронов самолётного типа. Все беспилотники ликвидированы, рассказали в Минобороны РФ.
По информации ведомства, летательные аппараты были зафиксированы в небе над Московской и Ленинградской областями около 01:30. Всего ВСУ задействовали два БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", — сказано в сообщении.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, один из сбитых над Подольском дронов летел на Москву. В результате падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил градоначальник.
Getty Images / Aziz Karimov