Опубликованы кадры взрыва беспилотника в Подольске
SHOT опубликовал видео момента взрыва БПЛА в Подольске
Взрыв украинского беспилотника в Подольске, уничтоженного в ночь на 18 января, попал на камеру. Кадры опубликовал SHOT.
Момент взрыва БПЛА в Подольске. Видео © Telegram / SHOT
На записи слышно два хлопка, после чего у автомобилей, припаркованных возле одного из жилых домов, срабатывает сигнализация. По информации телеграм-канала, взрывы, раздавшиеся в 01:05 ночи, были слышны в разных районах города.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в Подольске сбит беспилотник, летевший на столицу. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Telegram / SHOT