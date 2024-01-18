Опубликованы кадры взрыва беспилотника в Подольске

Взрыв украинского беспилотника в Подольске, уничтоженного в ночь на 18 января, попал на камеру. Кадры опубликовал SHOT .

На записи слышно два хлопка, после чего у автомобилей, припаркованных возле одного из жилых домов, срабатывает сигнализация. По информации телеграм-канала, взрывы, раздавшиеся в 01:05 ночи, были слышны в разных районах города.