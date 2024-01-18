Регион

Уведомления отключены

17 января, 23:47

Опубликованы кадры взрыва беспилотника в Подольске

SHOT опубликовал видео момента взрыва БПЛА в Подольске

Взрыв украинского беспилотника в Подольске, уничтоженного в ночь на 18 января, попал на камеру. Кадры опубликовал SHOT.

Момент взрыва БПЛА в Подольске. Видео © Telegram / SHOT

На записи слышно два хлопка, после чего у автомобилей, припаркованных возле одного из жилых домов, срабатывает сигнализация. По информации телеграм-канала, взрывы, раздавшиеся в 01:05 ночи, были слышны в разных районах города.

В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности
В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в Подольске сбит беспилотник, летевший на столицу. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров