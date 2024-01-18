В Подольске сбит беспилотник, летевший на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника в Подольске
Силы противовоздушной обороны отразили в Подольске атаку беспилотника, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Ранее оповещение ракетной опасности было запущено в Белгороде и Валуйках. Жителей призвали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами либо спуститься в укрытие или иное безопасное место на улице.
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