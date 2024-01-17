Две ракеты "Точка-У" и три беспилотника уничтожено над Брянской областью

Три украинских беспилотника и две ракеты "Точка-У" ликвидированы в небе над Брянской областью. Дроны самолётного типа подавили дежурные средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавшие в результате падения БПЛА отсутствуют. Разрушения на земле не зафиксированы.