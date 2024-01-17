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17 января, 20:01

Две ракеты "Точка-У" и три беспилотника уничтожено над Брянской областью

Три украинских беспилотника и две ракеты "Точка-У" ликвидированы в небе над Брянской областью. Дроны самолётного типа подавили дежурные средства радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавшие в результате падения БПЛА отсутствуют. Разрушения на земле не зафиксированы.

"На месте работают оперативные и экстренные службы", — написал Богомаз в телеграм-канале.

В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности
В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности

Напомним, что за прошедшие сутки ВСУ предприняли несколько попыток атаковать территорию РФ при помощи беспилотников и ракет. Основной удар пришёлся на Белгородскую область, где были сбиты реактивные снаряды от РСЗО "Ольха" и несколько дронов.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu Agency / Aytac Unal

Илья Пушкарев
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