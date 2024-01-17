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17 января, 00:24

ПВО сбила семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА над Белгородской областью

Киевский режим попытался совершить террористическую атаку на территории Белгородской области с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и беспилотников самолётного типа, однако попытка была пресечена. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Белгородской областью", — сказано в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее в Белгороде была объявлена угроза ракетной опасности. Жителей попросили не покидать дома и не подходить к окнам. Позже губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО в регионе и уничтожении семи беспилотников.

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Getty Images / Cavan Images

Оксана Попова
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