В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, жителей просят не покидать дома
В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Как сообщили местные жители телеграм-каналу SHOT, в городе раздаются взрывы.
"РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — процитировала предупреждение мэрия города.
По предварительным данным, хлопки раздаются в Белгороде, а также Шебекине. Официальной информации по данному факту не поступало.
Лайф ранее сообщал, что в минувшие сутки киевский режим в течение ночи предпринял очередные попытки атаки на территорию РФ с использованием беспилотников самолётного типа, которые были пресечены российскими силами ПВО. Восемь украинских дронов были сбиты и перехвачены в Воронежской области, ещё четыре — в Белгородской.
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