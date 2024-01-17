В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, жителей просят не покидать дома

По предварительным данным, хлопки раздаются в Белгороде, а также Шебекине. Официальной информации по данному факту не поступало.

Лайф ранее сообщал, что в минувшие сутки киевский режим в течение ночи предпринял очередные попытки атаки на территорию РФ с использованием беспилотников самолётного типа, которые были пресечены российскими силами ПВО. Восемь украинских дронов были сбиты и перехвачены в Воронежской области, ещё четыре — в Белгородской.