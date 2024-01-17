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16 января, 23:38

В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, жителей просят не покидать дома

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Как сообщили местные жители телеграм-каналу SHOT, в городе раздаются взрывы.

"РСЧС предупреждает жителей Белгорода о ракетной опасности. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — процитировала предупреждение мэрия города.

По предварительным данным, хлопки раздаются в Белгороде, а также Шебекине. Официальной информации по данному факту не поступало.

Система оповещения населения в Белгороде прошла комплексную проверку
Система оповещения населения в Белгороде прошла комплексную проверку

Лайф ранее сообщал, что в минувшие сутки киевский режим в течение ночи предпринял очередные попытки атаки на территорию РФ с использованием беспилотников самолётного типа, которые были пресечены российскими силами ПВО. Восемь украинских дронов были сбиты и перехвачены в Воронежской области, ещё четыре — в Белгородской.

Обложка ©

Getty Images / Emil Leegunov / Anadolu

Оксана Попова
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