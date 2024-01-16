Система оповещения населения в Белгороде прошла комплексную проверку

В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения. Об этом сообщил во вторник, 16 января, официальный канал белгородской мэрии в Telegram. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 10:20 утра в городе включилась сирена, после которой прозвучало речевое оповещение: "Внимание! Проводится проверка готовности систем оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!"