Система оповещения населения в Белгороде прошла комплексную проверку
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В Белгороде прошла комплексная проверка системы оповещения населения. Об этом сообщил во вторник, 16 января, официальный канал белгородской мэрии в Telegram. Система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 10:20 утра в городе включилась сирена, после которой прозвучало речевое оповещение: "Внимание! Проводится проверка готовности систем оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие!"
Регулярные проверки таких систем позволяют объективно проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Напомним, Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Украины с конца прошлого года. Первая атака произошла 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и в течение новогодних праздников, а после атаки 8 января три человека попали в реанимацию. А 10 января Лайф сообщал, что в Белгороде установят дополнительные устройства оповещения населения.