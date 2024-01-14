Сегодня, 14 января, в Белгороде установили первое модульное укрытие для защиты от обстрелов ВСУ. Одна из конструкций появилась около универмага "Белгород". Об этом сообщает телеграм-канал "Белгород № 1".

Модульное укрытие для защиты от обстрелов ВСУ в Белгороде. Фото © Telegram / "Блэтгород"

Объекты начали устанавливать 13 января. Это модульные железобетонные конструкции с двойным армированием. Укрытия будут находиться в тех местах Белгорода, где бывает много людей.

Сапёры подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков в Белгородской области. Видео © Telegram / "Настоящий Гладков"

Ранее конструкции испытали — сапёры подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы после обстрела 30 декабря. Внутри блоков будет проведено освещение и размещена справочная информация, например об оказании первичной помощи и куда обращаться в случае ЧП.