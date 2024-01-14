В Белгороде установили первое модульное укрытие для защиты от обстрелов ВСУ
Сегодня, 14 января, в Белгороде установили первое модульное укрытие для защиты от обстрелов ВСУ. Одна из конструкций появилась около универмага "Белгород". Об этом сообщает телеграм-канал "Белгород № 1".
Объекты начали устанавливать 13 января. Это модульные железобетонные конструкции с двойным армированием. Укрытия будут находиться в тех местах Белгорода, где бывает много людей.
Сапёры подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков в Белгородской области. Видео © Telegram / "Настоящий Гладков"
Ранее конструкции испытали — сапёры подорвали несколько взрывоопасных предметов рядом с модулем и сооружением из защитных блоков, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы после обстрела 30 декабря. Внутри блоков будет проведено освещение и размещена справочная информация, например об оказании первичной помощи и куда обращаться в случае ЧП.
"Испытания показали, что, как и в ситуации с плёнкой, которой мы обклеивали окна образовательных учреждений и детских автобусов, данные конструкции существенно увеличивают возможность сохранить жизнь людей в случае опасности. По итогу испытаний приняли решение, что будем устанавливать данные конструкции в Белгороде. Конечно, очень хочется, чтобы они не пригодились", — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Напомним, Белгород подвергается массированным ракетным обстрелам со стороны Украины с конца прошлого года. Первая атака произошла 30 декабря и унесла жизни 25 человек. Обстрелы продолжались и в течение новогодних праздников, а после атаки 8 января три человека попали в реанимацию. 10 января стало известно, что в Белгороде установят дополнительные устройства оповещения населения.