Число жертв удара ВСУ по Белгороду выросло до 25, умерла четырёхлетняя девочка

В понедельник, 1 января, в больнице умерла четырёхлетняя девочка, которая пострадала от атаки ВСУ на Белгород, случившейся 30 декабря. Так, общее число жертв обстрела выросло до 25, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"К большому горю, у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, пять из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырёх лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с ранениями грудной клетки и внутренних органов", — написал он в своём телеграм-канале.

Гладков добавил, что организовать эвакуацию юной пациентки не предоставлялось возможным, так как у неё был ДВС-синдром и ситуацию осложняло обильное кровотечение. За жизнь девочки федеральные и региональные врачи боролись до последнего. Губернатор выразил соболезнования родным ребёнка.