Число жертв удара ВСУ по Белгороду выросло до 25, умерла четырёхлетняя девочка
Губернатор Гладков: Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 25
В понедельник, 1 января, в больнице умерла четырёхлетняя девочка, которая пострадала от атаки ВСУ на Белгород, случившейся 30 декабря. Так, общее число жертв обстрела выросло до 25, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"К большому горю, у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, пять из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырёх лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с ранениями грудной клетки и внутренних органов", — написал он в своём телеграм-канале.
Гладков добавил, что организовать эвакуацию юной пациентки не предоставлялось возможным, так как у неё был ДВС-синдром и ситуацию осложняло обильное кровотечение. За жизнь девочки федеральные и региональные врачи боролись до последнего. Губернатор выразил соболезнования родным ребёнка.
Он добавил, что ещё 31 декабря еще два человека обратились за помощью к медикам: у женщины зафиксировали открытый перелом пястной кости, у мужчины — "ранение глазного яблока с инородным телом". Врачи уже провели операцию по замене хрусталика и таким образом спасли зрение. Гладков уточнил, что в общей сложности от обстрела пострадало 109 человек, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. Ранения получили свыше ста человек, примерно четверть с тяжёлыми травмами доставлена в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
ТАСС / Павел Колядин