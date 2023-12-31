В Минобороны рассказали об ударе возмездия по Украине после обстрела Белгорода

В ответ на массированную ракетную атаку ВСУ по Белгороду российские военные поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся преступным киевским режимом. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Помимо них ликвидированы 200 иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ. Также был нанесён удар по зданию СБУ в Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор"*, в результате чего Киев лишился руководителей СБУ, наёмников и боевиков подразделения "Кракен", которые осуществляли подготовку диверсий в России.

Вместе с тем был поражён филиал национального центра управления космическими средствами около населённого пункта Залесцы Хмельницкой области, который ВСУ использовали для ведения разведки. Также подразделения ВС РФ уничтожили базы горючего в Харькове и Запорожье, с помощью которых снабжались бойцы ВСУ на Харьковском и Ореховском направлениях.

Также под удар возмездия попали пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью около 600 бойцов. Помимо этого, досталось и местам стоянки вражеской военной техники и артиллерийских систем в Селидове, Курахове и на территории шахты Коротченко в ДНР.

"В результате противник понёс значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку", — уточнили в Минобороны, добавив, что ВС России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.