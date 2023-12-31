В Киевской и Хмельницкой областях загорелись объекты критической инфраструктуры В Киевской области на объекте критической инфраструктуры произошёл пожар 31 декабря, 08:35 В Киевской и Хмельницкой областях загорелись объекты критической инфраструктуры. Обложка © Shutterstock

В Киевской области загорелся один из объектов критической инфраструктуры, возгорание уже потушили. Об этом говорится в телеграм-канале областной администрации.

"На одном из объектов критической инфраструктуры возник пожар на открытой территории", — приводятся слова главы областной военной администрации Руслана Кравченко.

Он не стал раскрывать, чем именно занимается предприятие, а также место его расположения. Аналогичный инцидент произошёл в Хмельницкой области. О пожаре на объекте критической инфраструктуры говорится в телеграм-канале областной военной администрации. В сообщении также не раскрываются детали произошедшего. Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать.

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал жёстко ответить "бандеровским ублюдкам" за удары по Белгороду, где погибшими числятся 24 человека. Взрывы уже прогремели в Киеве и области, а также в Харькове, Черкасской области и подконтрольном Украине городе Запорожье.

Авторы Татьяна Миссуми