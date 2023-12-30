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30 декабря, 17:43

Россия наносит "удары возмездия" по Украине из Белгорода

Гладков — о причине громких звуков в Белгороде: ВС России работают на ту сторону

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВС РФ открыли огонь по целям на Украине. Он предупредил местных жителей через свой телеграм-канал о том, что из-за работы российских военных в городе сейчас громко.

"В Белгороде громко — работают Вооружённые силы Российской Федерации на ту сторону", — сказал губернатор.

14 жертв, 100 авто, 22 дома: Гладков представил Путину доклад о последствиях удара ВСУ по Белгороду
14 жертв, 100 авто, 22 дома: Гладков представил Путину доклад о последствиях удара ВСУ по Белгороду

Напомним, сегодня Белгород подвергся обстрелам со стороны ВСУ, в результате чего местных жителей попросили спуститься в укрытия. Сначала сообщалось об одном погибшем и четырёх пострадавших, однако позже количество жертв увеличилось до 14. Губернатор области рассказал о запуске единой горячей линии по номеру 122 для сбора сообщений о повреждениях и пострадавших. Путину доложили об атаке. Россия созвала СБ ООН на экстренное заседание из-за атаки Украины на Белгород.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Мышляева
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