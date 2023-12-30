Жителей Белгорода попросили спуститься в укрытия на фоне ракетной атаки ВСУ

В Белгороде хотят ввести режим ЧС для ликвидации последствий после обстрела, сообщил SHOT. Сирены после атаки по центру города со стороны ВСУ звучат до сих пор, жителям необходимо спуститься в укрытия. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется", — написал он в своём телеграм-канале.

Последствия обстрела центра Белгорода со стороны ВСУ. Видео © t.me / Жесть Белгород

Сейчас в центре города минимум три пожара — возле кинотеатра "Победа", на Соборной площади и на Гражданском проспекте. По сообщениям издания, под обстрел также попал каток в центре. По предварительной информации, погибли два человека, три пострадали, им оказали помощь.