Регион

Уведомления отключены

30 декабря, 12:26

Двое детей погибли в результате удара ВСУ по центру Белгорода

Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей

ВСУ обстреляли центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, в результате атаки погибли двое детей. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

Он добавил, что в результате обстрела ракета попала в жилой сектор. Другие подробности глава региона обещал привести позже.

ВСУ в ходе обстрела брянского села убили ребёнка
ВСУ в ходе обстрела брянского села убили ребёнка

Ранее Лайф сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Массированный пуск ракет был произведён в пятницу, 29 декабря, около 23:00 по московскому времени. Сообщалось о 13 сбитых реактивных снарядах ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / П/с Губернатора Белгородской области

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров