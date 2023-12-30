Двое детей погибли в результате удара ВСУ по центру Белгорода
Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей
ВСУ обстреляли центр Белгорода. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, в результате атаки погибли двое детей. Точное количество пострадавших пока неизвестно.
Он добавил, что в результате обстрела ракета попала в жилой сектор. Другие подробности глава региона обещал привести позже.
Ранее Лайф сообщал, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Массированный пуск ракет был произведён в пятницу, 29 декабря, около 23:00 по московскому времени. Сообщалось о 13 сбитых реактивных снарядах ВСУ.
ТАСС / П/с Губернатора Белгородской области