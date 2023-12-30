Минобороны: Средства ПВО сбили над Белгородом 13 реактивных снарядов ВСУ

Украинские боевики атаковали территорию России, использовав реактивные системы залпового огня. Впрочем, попытка ВСУ нанести урон объектам в Белгородской области была пресечена системами противовоздушной обороны, сообщили в МО РФ.

По информации ведомства, массированный пуск ракет был произведён примерно в 23:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", — гласит сообщение Минобороны.