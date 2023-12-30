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29 декабря, 21:28

Минобороны: Средства ПВО сбили над Белгородом 13 реактивных снарядов ВСУ

Украинские боевики атаковали территорию России, использовав реактивные системы залпового огня. Впрочем, попытка ВСУ нанести урон объектам в Белгородской области была пресечена системами противовоздушной обороны, сообщили в МО РФ.

По информации ведомства, массированный пуск ракет был произведён примерно в 23:00 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", — гласит сообщение Минобороны.

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В настоящий момент производится оценка последствий инцидента, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, погиб один человек и один пострадал. Глава региона лично выехал на место падения обломков.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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