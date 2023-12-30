Минобороны: Средства ПВО сбили над Белгородом 13 реактивных снарядов ВСУ
Украинские боевики атаковали территорию России, использовав реактивные системы залпового огня. Впрочем, попытка ВСУ нанести урон объектам в Белгородской области была пресечена системами противовоздушной обороны, сообщили в МО РФ.
По информации ведомства, массированный пуск ракет был произведён примерно в 23:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", — гласит сообщение Минобороны.
В настоящий момент производится оценка последствий инцидента, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Предварительно, погиб один человек и один пострадал. Глава региона лично выехал на место падения обломков.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine